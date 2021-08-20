Кабмин расширил список лиц, в отношении которых вводятся экономические меры

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление и сам список опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации.

В перечень добавили 73 человека, таким образом, общее число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в документе. В предыдущий раз список расширялся в декабре прошлого года.

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В соответствии с ним кабмину было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В число таких мер вошли блокировка (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) из РФ.