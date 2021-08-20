{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молния

Испытательные полеты Ил-114 приостановлены после катастрофы Ил-112В

Cамолет Ил-114 Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Cамолет Ил-114
© Сергей Бобылев/ТАСС

Испытательные полеты Ил-114 приостановлены после катастрофы Ил-112В - ОАК.

Госдеп намерен ввести санкции против физлиц и судна РФ в связи с "Северным потоком - 2"
Госдеп намерен ввести санкции против физлиц и судна РФ в связи с "Северным потоком - 2"
Читать полностью