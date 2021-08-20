Госдеп намерен ввести санкции против физлиц и судна РФ в связи с "Северным потоком - 2"

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут санкции против двух физических лиц и двух судов из России в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Госдепартамент представил Конгрессу доклад в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы 2019 года (PEESA). В докладе перечислены одно российское судно и два российских физических лица, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Против лиц, указанных в докладе, будут введены санкции в соответствии с PEESA. Кроме того, судно, указанное в докладе, а также еще одно российское судно, участвующее в проекте, будут определены в качестве заблокированной собственности одного из перечисленных лиц", - сказал шеф американской дипломатии.

США работают с Германией и другими союзниками над снижением рисков, связанных с "Северным потоком - 2" для Украины, стран НАТО и ЕС.