Авиакомпания "Азимут" запустила рейсы из Ростова-на-Дону в Псков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению регулярных рейсов между Ростовом-на-Дону и Псковом с промежуточной посадкой в Москве. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ростовского аэропорта Платов.

"Новое направление полетов по России открылось из международного аэропорта Платов (управляется УК "Аэропорты Регионов") - Псков. К выполнению рейсов в один из старейших городов России приступил базовый перевозчик - авиакомпания "Азимут". Рейсы выполняются с периодичностью два раза в неделю, по вторникам и субботам, с промежуточной посадкой в Москве (аэропорт Внуково)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Ростова-на-Дону самолет вылетает в 19:55, прибытие в Псков - в 23:55. Обратный рейс отправляется в 07:25 утра на следующий день, а в 11:25 борт садится в ростовском аэропорту.

В пресс-службе добавили, что на данный момент из аэропорта Платов выполняются регулярные рейсы по 25 направлениям внутри России.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.