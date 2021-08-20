Минпромторг РФ поможет Ульяновской области в регистрации разработки для дезинфекции

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Ульяновское предприятие ООО "Международная промышленная группа Ф7" может рассчитывать на помощь Министерства промышленности и торговли РФ в регистрации "Капсулы здоровья" для дезинфекции тела и верхних дыхательных путей человека, а также одежды. Об этом заявил в пятницу журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"Мы будем коллег поддерживать, оказывать содействие в совершенствовании, в регистрации этого медицинского изделия у коллег из Росздравнадзора для того, чтобы более активно можно было поставлять в регионы нашей страны данную продукцию", - сказал он.

Мантуров считает, что продукция будет востребована. "Те технологии, которые заложены в основу этой капсулы, действительно говорят о том, что это обеспечивает, собственно, дезинфекцию в тех, например, учреждениях или местах скопления людей, где требуется контроль доступа для снижения инфицирования населения. И коллеги поставляют уже за рубеж эту продукцию. Само за себя говорит то, что эта продукция востребована", - пояснил он.

Сам министр зашел внутрь "Капсулы здоровья", испытав ее действие на себе. "Я даже в эту капсулу зашел. И, говорят, что, зайдя в эту капсулу, всегда будешь здоров", - поделился Мантуров с журналистами.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских добавил, что оборудование особенно актуально в период пандемии. "Действительно, продукция уникальная, она востребована, особенно в ковидный период. Есть определенные сложности с выводом этой продукции на российский рынок, но я уверен, что Министерство промышленности и торговли России подключится к этому, раз Денис Валентинович сказал, и необходимые процедуры по регистрации с Роспотребнадзором, с Росздравнадзором будут выполнены", - уточнил он журналистам.

По информации компании, "Капсула здоровья" - это физиотерапевтическое оборудование для человека, которое предназначено для дезинфекции верхних дыхательных путей, тела и одежды. Эффект достигается за счет взаимодействия синглетно-кислородной смеси и воздушноозоновой смеси. Оборудование подавляет жизнеспособность вирусов, прекращает их размножение и нарушает способность присоединяться к клеткам организма, вызывая гибель вирусов. В "Капсуле здоровья" также уничтожаются бактерии, микробы, грибки. Внутри кабины происходит озонирование и дезинфекция воздуха, а также устраняются неприятные запахи.