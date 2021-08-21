Более 3,5 тыс. человек задействованы на строительстве горного комбината в Забайкалье

ТАСС, 21 августа. Более 3,5 тыс. человек привлечены на строительство горно-металлургического комбината "Удокан", масштабная стройка которого развернулась в Каларском округе Забайкальского края. Здесь за год планируется возвести более 100 сооружений, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Масштабная стройка развернулась в Каларском округе Забайкальского края на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря. На возведении будущего комбината, а также монтаже оборудования в корпусах заняты более 3,5 тыс. человек, 400 единиц техники из 16 подрядных организаций", - говорится в сообщении.

Для обеспечения работы предприятия построят свыше 100 сооружений, более 35 километров межплощадочных автодорог, 64 километра сетей энергоснабжения, 16 километров сетей водоснабжения.

"Здесь будут применяться самые передовые технологии переработки руды и извлечения меди. Так, например, стадий флотации (одного из основных методов обогащения полезных ископаемых) на Удокане будет четыре - этого требует сложный состав руды, состоящей из окисленных, сульфидных и смешанных минералов", - цитирует пресс-служба директора по проектированию строительства компании "Удоканская медь" Максима Назарова.

Завершить строительство горно-металлургического комбината "Удокан" и запустить его в работу планируется в 2022 году.

О предприятии

Компания "Удоканская медь" реализует якорный проект ТОР "Забайкалье" в сфере добычи полезных ископаемых. Производительность предприятия составит 12 млн тонн руды в год с ежегодным выпуском 70 тыс. тонн катодной меди и 125 тыс. тонн 45-процентного концентрата меди. План по инвестициям в размере 112,5 млрд рублей в настоящее время выполнен на 52%.

Когда комбинат будет запущен, работу получат более 2 тыс. человек. Еще до 20 тыс. рабочих мест, благодаря проекту, будет сформировано в смежных отраслях. На комбинат уже трудоустроены жители Каларского округа, где расположено строящееся предприятие.