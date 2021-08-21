Исследование: россияне стали реже пользоваться банкоматами

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Общее количество операций по снятию наличных в банкоматах в первом полугодии 2021 года снизилось на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по внесению - на 34%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС), основанного на данных банкоматной сети кредитной организации.

"2021 год продолжает тренд, наметившийся еще в прошлом году, - россияне реже пользуются банкоматами в условиях пандемии и ограничений на визиты в общественные места. Так, по данным банка, за первое полугодие 2021 года общее количество операций по снятию средств в АТМ [банкомат] снизилось на 22% относительно аналогичного периода прошлого года, а внесения - на 34%, соответственно", - отмечается в исследовании.

Одновременно с этим фиксируется серьезный рост интереса россиян к Системе быстрых платежей (СБП), с помощью которой можно без комиссии переводить деньги из одного банка в другой. По данным "Русского стандарта", 63% клиентов, которые ранее пополняли счета с помощью банкоматов, теперь используют для этого СБП.

Снятие против внесения

При этом клиенты банка чаще используют банкоматы для внесения наличных, чем для снятия. Так, в первом полугодии этого года 76% всех операций пришлось на внесение и лишь 24% - на снятие. По сумме операций это соотношение оказалось также в пользу внесения: 56% против 44% соответственно. "Такую модель поведения клиентов аналитики объясняют тем, что россияне с помощью банкоматов чаще стараются вносить деньги на счета, чтобы затем оплатить, к примеру, квитанцию ЖКУ или внести минимальный платеж по кредиту. Крупные же суммы снимают реже и для более серьезных покупок или обмена валют", - говорится в исследовании.

Кроме того, средняя сумма снятия оказалась значительно выше внесения: 25,847 тыс. рублей против 10,119 тыс. рублей соответственно. При этом чек снятия в первом полугодии текущего года относительно января - июня 2020 года вырос на 17%, а внесения - на 10%. "Здесь также можно предположить, что россияне в сложной эпидемиологической обстановке, стремясь реже посещать места скопления людей, стараются снять более крупные суммы за один визит к АТМ", - считают аналитики банка. Вместе с тем чаще всего в первом полугодии 2021 года россияне использовали банкоматы, чтобы оплатить мобильную связь (средний чек - 375 рублей), ЖКУ (2,928 тыс. рублей), а также интернет и телевидение (587 рублей).

В рамках исследования аналитики "Русского стандарта" изучили обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам операций в банкоматах своей сети за первое полугодие 2021 года и аналогичный период 2020 года.