Минстрой предложил создать реестр кладбищ и цифровые сервисы для оформления погребений

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает к 2030 году ввести регулирование рынка похоронных услуг и повысить их прозрачность, в том числе за счет электронных реестров кладбищ и цифровых сервисов, которые упростят оформление документов для погребения. Такие задачи Минстрой России предлагает включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" в части формирования комфортной городской среды.

"Внедрение цифровых сервисов для упрощения процедуры оформления документов, необходимых для погребения умерших; создание электронных реестров кладбищ и мест захоронений с указанием лиц, ответственных за места захоронения", - говорится в проекте паспорта программы, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве предлагают установить единые требования к участникам этого рынка, местам захоронения, а также стандарты качества услуг, связанных с погребением, и их доступность. В частности, планируется внести изменения в законодательство в сфере регулирования похоронного обслуживания, предоставлять участки для семейных и родовых захоронений на платной основе. Также, по планам Минстроя, будет контролироваться деятельность специализированных похоронных служб.

В документе указывается, что за содержание мест захоронений и оказание услуг в этой сфере отвечают органы местного самоуправления. "При этом "рамочные" положения действующего законодательства порождают противоречивую правоприменительную практику в различных муниципальных образованиях. Граждане сталкиваются с избыточностью процедур по оформлению необходимых для погребения документов, низким качеством и высокой стоимостью ритуальных услуг, а также другими нарушениями", - считают в ведомстве.

Ранее Минстрой России предложил закрепить за собой полномочия по регулированию в стране похоронного дела. Такие изменения предлагается внести в положение о министерстве, следует из проекта постановления правительства РФ. Еще в 2017 году президент России Владимир Путин поручил правительству определить федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за реализацию государственной политики в области похоронного дела.