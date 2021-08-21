Глава Коми заявил, что северный широтный ход позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест

СЫКТЫВКАР, 21 августа. /ТАСС/. Проект строительства Северного широтного хода позволит создать на территории Республики Коми 1,5 тыс. новых рабочих мест, привлечь более 100 млрд рублей инвестиций и открыть новые направления перевозок пассажиров и грузов, сообщил в субботу глава Коми Владимир Уйба.

Республику Коми включили в проект строительства Северного широтного хода. На территории региона усилят действующую железнодорожную инфраструктуру и построят новые объекты. Ведется проектирование.

"Коми получила свою прописку в проекте Северного широтного хода. Это 100 млрд инвестиций, более 1,5 тыс. новых рабочих мест, более 20 млн тонн груза, транзитные пассажирские перевозки, которых сегодня нет. Сроки [строительства Северного широтного хода] небольшие - до 2027 года, то есть практически завтра, время мгновенно пролетит", - сказал глава региона журналистам.

Северный широтный ход - проект железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе длиной 707 км по маршруту Обская - Салехард - Надым - Новый Уренгой - Коротчаево. Она соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по Северному широтному ходу составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Строительство хода позволит сократить путь более чем на 700 км и уменьшит для грузов время в пути на двое-трое суток. На сегодня проект включает реконструкцию Северной железной дороги, участка Свердловской железной дороги.