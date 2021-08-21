В Узбекистане зарегистрировали "Спутник V" местного производства

ТАШКЕНТ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление, в котором поддерживается предложение Минздрава и Агентства по развитию фармотрасли Узбекистана о государственной регистрации российской вакцины "Спутник V" и известного в республике как ZF-US-VAC 2001 китайского препарата Anhui Longcom Zhifei Biopharmaceutical местного производства. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-US-VAC 2001 и "Спутник V", производимые Jurabek Laboratories [узбекское фармпредприятие]", - говорится в документе. Отмечается, что на первоначальном этапе материалы для производства этих вакцин будут поставляться из Китая и России.

Согласно постановлению, ГУП "Государственный центр экспертизы и стандартизации лексредств, изделий медназначения и медтехники" в течение пяти дней проведет экспертизу результатов лабораторных испытаний и регистрационных документов соответствующих вакцин производства Jurabek Laboratories.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле текущего года. В ходе прививочной кампании применяются российская вакцина "Спутник V", препарат британско-шведской компании AstraZeneca и ZF-UZ-VAC 2001. По последним данным, в республике, население которой составляет почти 35 млн граждан, полностью вакцинированы около 1,5 млн человек.