Bloomberg: глава Минфина США выступила за утверждение главы ФРС Пауэлла на второй срок

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку утверждения Джерома Пауэлла на второй срок на посту председателя Федеральной резервной системы (ФРС), которая выполняет функции центрального банка страны. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

По словам его источников, глава Минфина США заявила ключевым сотрудникам Белого дома о том, что она поддержала бы такой шаг со стороны американского президента Джо Байдена. По сведениям агентства, президент США пока не принял окончательного решения. Ожидается, что он сделает это в начале сентября. Выдвинутую американским лидером кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США.

Пауэлл является главой ФРС с февраля 2018 года. Его первый четырехлетний срок на данном посту истекает в феврале 2022 года. Пауэлл был выдвинут кандидатом на указанный пост предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Республиканец позже нередко подвергал Пауэлла жесткой критике.

Йеллен в июле заявила, что намерена обсудить с Байденом вопрос о возможности утверждения Пауэлла на второй срок. Она тогда отметила, что ФРС в последние месяцы "хорошо выполняла свою работу".