Путин оценил планы нижегородских властей по развитию современной инфраструктуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу в ходе поездки в Нижний Новгород по случаю 800-летия города оценил планы региональных властей по развитию современной инфраструктуры.

"Задачам будущего должна соответствовать среда для жизни людей. Она призвана быть комфортной, современной, открывать широкие возможности для технологических, предпринимательских, творческих и гражданских инициатив. У руководства региона - только что обсуждали это с губернатором [Глебом Никитиным] - серьезные планы по развитию города. Это прежде всего создание на Стрелке современного общественного пространства, а также Ледового дворца, формирование в центре города на свободных землях квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. Десять тысяч - это только старт, начало. [Планируется также] построить студенческий городок", - сказал Путин.

Президент отметил, что в XXI веке Нижний Новгород является одним из ключевых промышленных и технологических центров страны, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли. Формируется международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня, где уже ведется разработка новых материалов, квантовых и цифровых технологий, интеллектуальных транспортных систем, а также решений в сфере здравоохранения и охраны окружающей среды. Глава государства выразил уверенность, что все объекты будут возводиться с применением передовых материалов, архитектурных и цифровых решений.

Развитие транспорта

Путин также отметил модернизацию городской транспортной системы, которой ежегодно пользуются порядка полумиллиарда пассажиров всей нижегородской агломерации. В ходе работ формируются перепосадочные узлы, возводятся станции метро и дублеры главных магистралей города: проспектов Гагарина и Ленина.

"И для реализации таких масштабных социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать и такой новый механизм развития, как инфраструктурные кредиты. Решения по этим вопросам приняты", - напомнил президент.

Глава государства подчеркнул, что комфортные и безопасные транспортные артерии дадут дополнительный импульс для развития южной и восточной частей города, где уже в текущем десятилетии планируется возвести порядка 12 млн кв. м современного жилья, а также социальные объекты.

Сохранение исторического наследия

Глава государства назвал Нижний Новгород "сплавом древности и современности". По его словам, осуществляя стратегические планы, нужно бережно относиться и к "великому прошлому". "Только опираясь на свои корни, можно обеспечить мощную динамику развития", - добавил Путин.

Так, продолжается реконструкция исторического центра Нижнего Новгорода, в августе открылась после ремонта Чкаловская лестница, был благоустроен центральный городской парк "Швейцария". Всего на эти работы было направлено свыше 30 млрд рублей.

"Эти средства, уверен, стали инвестициями и в сохранение исторического наследия и в новое качество жизни нижегородцев, в развитие туристического потенциала", - резюмировал Путин