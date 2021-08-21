"Яндекс.Такси" с 25 августа изменит тарифы в некоторых регионах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" повысит комиссию и изменит структуру тарифа с 25 августа в ряде регионов. Это обусловлено растущими издержками таксомоторной отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В некоторых городах мы повышаем комиссию и меняем структуру тарифа. Изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли", - отметили в пресс-службе, уточнив, что с 25 августа меняются тарифы в ряде регионов, но не во всей стране.

"Например, в Москве изменений не будет", - поясняют в компании.

"Яндекс.Такси" продолжает сохранять эффективную комиссию (effective take rate) менее 10%, когда сервис возвращает значительную часть от всей своей комиссии водителям в виде вознаграждений. Компания намерена дальше продолжать эту практику.

"В 2020 году водители заработали на нашей платформе 300 млрд рублей, это на 15% выше, чем в 2019 году. Мы полагаем, что и в 2021 году рост доходов таксистов и таксопарков будет увеличиваться. На это, в частности, влияет распространение среди партнеров наших технологий распределения заказов, прогнозирования спроса, оптимальной маршрутизации, а также новые возможности для доставки заказов в логистике", - добавили в пресс-службе.