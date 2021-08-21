В Крым планируют привлечь порядка 1 трлн рублей частных инвестиций

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Российские власти намерены привлечь для развития Крыма порядка 1 трлн рублей частных инвестиций, создавая условия для бизнеса на полуострове, сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас поставлена задача еще триллион привлечь из внебюджетных источников. Теперь на всю эту базовую созданную инфраструктуру нужно создать условия для бизнеса, чтобы еще порядка триллиона пришло частных инвестиций. И тогда я точно понимаю, что Крым будет развиваться совершенно на другом уровне", - сказал Хуснуллин, отметив, что в развитие Крыма уже вложено 1,3 трлн рублей.

Бюджет Крыма после воссоединения с Россией увеличился в 10 раз в сравнении с украинским периодом, сообщил в эфире телеканала глава республики Сергей Аксенов. "В лучшие времена украинский бюджет Крыма был в районе 20 млрд рублей. [Сейчас] 200 млрд рублей - это с федеральной помощью, но при этом 75 млрд рублей мы собираем уже самостоятельно", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что до 2014 года украинские чиновники использовали полуостров только для строительства личных дач и не вкладывали средства в его развитие. "Крым никогда ничего не получал. Относились к Крыму только потребительски, исключительно для использования в личных целях, для строительства себе дач. Крым никогда денег не получал достаточно", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что после воссоединения Крыма с Россией украинские чиновники пытаются нанести ущерб полуострову. "Что они хотят делать на этой "Крымской платформе", мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, какие-то козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб. Мне сложно сказать, логики и здравого смысла в этой "Крымской платформе" нет", - добавил Аксенов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.