Журналистка Fox News сообщила в Twitter, что Госдеп две недели назад подвергся кибератаке

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США около двух недель назад подвергся кибернетической атаке. Об этом в субботу написала журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрик на своей странице в Twitter.

"Госдепартамент подвергся кибератаке, уведомление о серьезном взломе поступило от Киберкомандования ВС США <...>. Неясно, когда взлом был обнаружен, однако, предположительно, он произошел пару недель назад", - говорится в сообщении.

По ее сведениям, масштаб кибернападения пока изучается, однако, по информации источника, миссия по эвакуации людей из Афганистана "не была затронута".