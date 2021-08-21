Власти Нижегородской области прогнозируют рост ВРП в 2021 году на 4,5%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области по итогам года прогнозируется на уровне 4,5%, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава региона Глеб Никитин.

"Хорошее восстановление экономики идет. 104,5% мы прогнозируем, в России прогнозируют 103,8% рост. На текущий момент, по нашим оценкам, рост составляет вообще 10%, потому что была низкая база прошлого года. По концу года планируем 4-4,5%. И в прошлом году был 103,6% против 102%, выше рост среднероссийского, что тоже важно", - сказал Никитин.

Он отметил, что в 2020 году рост инвестиций составил 20,6%, в этом году за 6 месяцев рост уже 25%. Отмечается также рост индекса промышленного производства на 14%.

Никитин также добавил, что дефицит бюджета этого года составляет 14 млрд рублей. "Мы снизили дефицит этого года до 14 млрд рублей, а было запланировано 15 [млрд рублей]. Планируем снижение в дальнейшем за счет роста доходов. Несмотря на то, что значительные деньги были потрачены на ковид - 9,5 млрд рублей незапланированных расходов на два года - и 12,3 млрд рублей на 800-летие, мы соблюдем [требование] Минфина по выплате государственного долга", - сказал губернатор.