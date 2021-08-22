Закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО вступил в силу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Документ, исключающий из закона о безопасности дорожного движения норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО, 22 августа вступил в силу. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 2 июля.

Ранее обязательное страхование автогражданской ответственности осуществлялось только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного техосмотра.

При этом приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение технического осмотра, владельцы автомобилей смогут с 29 августа. По оценкам Банка России, это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО.

"Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений - снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения", - отмечает регулятор.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в связи с отменой необходимости проведения техосмотра для получения полиса прогнозировал повышенный интерес у водителей к проверке состояния своего транспортного средства. Как заявлял он в интервью телеканалу "Россия-1", автовладельцы будут получать диагностическую карту с проблемами своего транспортного средства, которые необходимо устранить, "а не для того, чтобы получить документ".

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выражал уверенность, что нормы, исключающие диагностическую карту техосмотра из списка документов, необходимых для оформления ОСАГО, облегчат жизнь как страховым компаниям, так и автовладельцам, ведь "не будет липовых техосмотров, тем более что реального контроля и нет, и невозможно проконтролировать со стороны страховых компаний, был техосмотр или нет".

В МВД России ранее предложили снизить стоимость полиса и понизить ставки транспортного налога за добровольное прохождения техосмотра. Министерство также направило в правительство предложения об отмене обязательного прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам.

Тем не менее, техосмотр пока остается обязательным. С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты (отсутствие техосмотра) водителей начнут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.