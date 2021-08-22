Атомные станции в России застрахуют на 2 трлн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") на два года застрахует от катастрофических рисков все атомные станции России на сумму 2,044 трлн рублей. Согласно протоколу заседания закупочной комиссии, размещенному в субботу на сайте госзакупок, победителем торгов стала компания СОГАЗ. Страховая премия, которую "Росэнергоатом" выплатит страховщику, - 3 млрд рублей.

"По настоящему договору застраховано все имущество, подлежащее учету в качестве основных средств <…> филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" ("Балаковская атомная станция", "Белоярская атомная станция", "Калининская атомная станция", "Кольская атомная станция", "Курская атомная станция", "Ленинградская атомная станция" (за исключением имущества энергоблока № 1 и № 2), "Нововоронежская атомная станция" (за исключением имущества энергоблока № 3), "Ростовская атомная станция", "Смоленская атомная станция") (далее - имущество), которым страхователь владеет, пользуется, распоряжается на праве собственности", - говорится в опубликованном проекте договора.

Страховым случаем признается утрата, повреждение застрахованного имущества в результате радиационного воздействия, пожара, удара молнии, взрыва, падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза, землетрясения, извержения вулкана, урагана, смерча, шторма, тайфуна и прочих стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, терроризма, диверсии, поломок машин и оборудования, киберрисков. Срок действия страховки - с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2023 года.