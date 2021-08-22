В Карачаево-Черкесии планируют собрать около восьми тонн первого урожая голубики

ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Около восьми тонн голубики, которую впервые посадили в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии в 2020 году, планируют собрать в текущем сезоне. Об этом рассказал ТАСС директор ООО "Блю-бэрри" Абрек Коркмазов.

"На сегодняшний день голубика высажена на площади 27 га. Это территории в Прикубанском районе у села Ильичевское. В 2021 году это первый урожай, они только прижились. Планируем собрать около восьми тонн ягод", - рассказал Коркмазов.

По его словам, климат в регионе подходит для выращивания ягоды - перед началом работ проанализировали качество воды и почвы. Порядка 83 тыс. саженцев голубики высадили осенью 2020 года. Для полива ягоды обустроили специальную систему и резервуар объемом 500 кубометров. В 2022 году планируется увеличить площадь до 30 га, а также посадить малину и смородину.

Аграрий рассказал, что голубику планируется продавать на территории Карачаево-Черкесии и соседних регионов, также уже заключили договоры с крупными компаниями-ретейлерами.

Карачаево-Черкесия - сельскохозяйственный регион, основу АПК республики составляют растениеводство, мясное и молочное скотоводство, овцеводство, переработка сельскохозяйственной продукции. За 2020 год производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составило 31,4 млрд рублей, в том числе в животноводстве - 18,2 млрд рублей, растениеводстве - 13,2 млрд рублей.