Опрос: большинство россиян хотят от начальства внимания и поддержки

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (52%) заявили о необходимости поддержки и внимания со стороны работодателя, в том числе в случае попадания в трудную жизненную ситуацию, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (есть в распоряжении ТАСС).

"Внимание и поддержку руководителя считают необходимым фактором для комфортной работы 52% россиян. Столько же хотели бы получать поддержку работодателя в различных сферах жизни: страхование здоровья, помощь в трудных жизненных ситуациях, корпоративные скидки и льготы, возможности для досуга и занятий спортом", - отметили в Райффайзенбанке.

Также для комфортной работы россияне считают необходимым наличие гибкого графика и частичное удаленки. Так ответили половина участников опроса. При этом удобный и красивый офис важен лишь для каждого пятого респондента.

Без дружеских отношений в коллективе некомфортно 65% опрошенных, а 7% россиян назвали ослабление связи с командой на удаленке и снижение интереса к задачам причиной для смены работы.

Комфорт на работе определяется брендом и ценностями компании лишь для 17% респондентов, вместе с тем 68% выберут работу в компании, совпадающую с их ценностями при прочих равных.

При этом компанию, где удастся сделать больший личный вклад в результат, предпочитает каждый пятый, и лишь каждый десятый ориентируется при поиске работы на известный бренд.

"В условиях удаленки или гибридного режима руководителям особенно важно уделять внимание поддержанию отношений в команде. Умение управлять распределенными командами, мотивировать людей, не будучи рядом с ними, вовремя замечать моменты, когда сотрудники начинают перегорать, и удаленно поддерживать их эмоционально - это новый вызов, с которым менеджерам предстоит научиться работать", - считает исполнительный директор, руководитель отдела по подбору персонала Райффайзенбанка Ольга Полковникова.

Райффайзенбанк провел опрос среди 2 тыс. жителей крупных городов России. Более 70% опрошенных работают в найме, еще 10% - самозанятые либо владельцы бизнеса. Половина опрошенных имеют доход 30-60 тыс. рублей, четверть - менее 30 тыс. рублей, 15% получают 60-90 тыс. рублей, и 7% - более 90 тыс. рублей. За последние 18 месяцев новую работу искали 45% респондентов.