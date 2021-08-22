На Кубани 20 млн рублей направят на возмещение затрат кинопроизводителям

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о запуске программы частичного возмещения затрат компаниям, снимающим фильмы в регионе, на эти цели в 2021 году власти Кубани направят 20 млн рублей, сообщила в релизе пресс-служба администрации края в воскресенье.

"В 2021 году мы готовы выплатить кинокомпаниям 20 млн рублей за съемки на территории края - до 20% затрат, понесенных в процессе съемок", - приводятся слова Кондратьева.

По данным властей, на Кубани с начала 2020 года по текущий период сняли более 40 картин. Планируется, что за счет механизма отрасль кино может стать новой точкой экономического роста Краснодарского края.

Закон о поддержке кинопроизводителей в Краснодарском крае приняли в июле 2019 года. С тех пор разрабатывался порядок выплаты субсидий. Производители фильмов в качестве локаций чаще всего выбирают Краснодар, Сочи, Геленджик, Туапсинский район.