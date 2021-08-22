Путин заявил, что годовая инфляция в РФ сейчас составляет 6,5%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рост цен в России составляет 6,5% по году, сообщил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", - сказал глава государства.

При этом, по его словам, финансовые власти страны принимают необходимые меры для возвращения этого показателя к планировавшемуся уровню. "Правительство и Центральный банк (ЦБ) предпринимают все необходимые действия для того, чтобы снизить параметры инфляции. Перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы", - сказал президент.

По его оценке, предпринимаемые действия "абсолютно адекватны финансовой обстановке".

При этом Путин подчеркнул, что дополнительные выплаты, которые осуществляются, в частности, военным и другим категориям граждан, не должны нивелироваться уровнем инфляции. Он напомнил, что изначально предполагалось проиндексировать денежное довольствие военнослужащих на уровень инфляции примерно 4%.

"Этой индексации, запланированной по инфляции, которую мы ожидали раньше, ее недостаточно", - отметил глава государства. Он добавил, что денежные доходы отдельных категорий граждан также необходимо подтянуть.

Путин отметил, что для пожилых граждан РФ реальная инфляция выше средней в 6,5% из-за структуры потребления.

"Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая", - отметил глава государства.