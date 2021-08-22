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Достраивающая "Северный поток - 2" баржа "Фортуна" покинула экономическую зону Дании

Судно направляется в Померанскую бухту

ТАСС, 22 августа. Достраивающая финальный участок газопровода "Северный поток - 2" трубоукладочная баржа "Фортуна" в воскресенье покинула исключительную экономическую зону Дании. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов MarineTraffic и Vessel Finder.

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Судно направляется в Померанскую бухту. В непосредственной близости от "Фортуны" находятся суда снабжения "Балтийский Исследователь", "Катунь", "Сивуч", ледокол "Владислав Стрижов", многофункциональные аварийно-спасательные суда "Мурман" и "Капитан Беклемишев", многофункциональное судно снабжения ледового класса "Венгери" и попавшее под санкции США в пятницу судно "Остап Шеремета".

Все суда, ходящие под российским флагом, кроме "Венгери", находятся под санкциями США.

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99%, баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года. Президент Владимир Путин 20 августа заявил, что строительство газопровода близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

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