Путин сообщил, что урожай зерновых в 2021 году ожидается свыше 127 млн тонн

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прогнозирует, что урожай зерновых России в 2021 году превысит 127 млн тонн. Такую цифру он озвучил в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Экономика сельского хозяйства у нас развивается хорошими темпами. Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом, в силу целого ряда обстоятельств, но где-то свыше 127 млн тонн мы соберем зерновых", - сообщил Путин, подчеркнув, что это очень хороший показатель, который с лихвой обеспечит внутренние потребности РФ и экспортный потенциал.

При этом президент отметил, что для селян нужны современные сервисы. "Конечно, в этой связи расширение функциональных возможностей "Почты России" востребовано. Здесь нужны дополнительные административные решения, но не только", - считает Путин. "Нужны и соответствующие финансы для того, чтобы "Почта России" могла обеспечить решение этих вопросов [продажа лекарственных средств, обеспечение доступа к государственным сервисам]", - сказал он, добавив, что над соответствующим предложением стоит подумать.

Президент подчеркнул, что люди, живущие и работающие на селе, заслуживают большего внимания со стороны государства. "Мы все как-то привыкли к тому, что если человек на селе живет, то он самодостаточен. Но современный мир сложнее, чем это было 100-200 лет тому назад, и эта сфера деятельности и люди, которые проживают там и работают на селе, заслуживают нашего повышенного внимания", - указал Путин.

Он также обратил внимание на то, что в сельской местности реализуется множество программ - от создания и реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов и сельских клубов до дорожного строительства.

На встрече с единороссами председатель общественной организации "Российский союз сельской молодежи", координатор проекта ОНФ "Село. Территория развития" Юлия Оглоблина затронула тему доступа к товарам и услугам для отдаленных сельских населенных пунктов. "Такие расстояния приходится преодолевать людям, теряя время, средства, силы. Есть "Почта России", отделения обслуживают около 30 млн сельских жителей, хочется, чтобы в этих отделениях еще можно было купить лекарства, был доступ к государственным сервисам, связка с МФЦ, для этого нужна поддержка на модернизацию отделений, расширения функционала. Очень просим поддержать, потому что это не просто отделения почты, это очень важный центр жизни для села", - подчеркнула Оглоблина, обращаясь к президенту РФ.

Развитие инфраструктуры села

Кроме того, Оглоблина предложила включить в народную программу "Единой России" обязательства приблизить условия жизни в селе к условиям жизни в городе.

"Селяне совершенно справедливо хотят развитую инфраструктуру: это дома культуры, связь, интернет, многое уже решается, но еще много предстоит решить. Здесь я вижу основные, не закрытые никакими программами направления. Это замена сетей водоснабжения, строительство местных дорог, причем люди не просят асфальтового покрытия, хотя бы щебенкой покрыть. Конечно же, в народную программу [партии] важно включить пункт, по которому "Единая Россия" возьмет на себя обязательства приблизить условия жизни в сельских поселениях к городским", - сказала Оглоблина.