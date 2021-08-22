Путин заявил, что обсудил с Володиным подготовку к принятию бюджета без задержек

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важность недопущения "сбоя по времени" при подготовке бюджета и рассказал, что обсуждал этот вопрос в пятницу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Вы абсолютно точно сейчас сформулировали такую практическую задачу - не допустить сбоя по времени при подготовке бюджета, - сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия" в воскресенье. - Я позавчера только встречался с Вячеславом Викторовичем Володиным. Он <...> в том числе сказал и проинформировал о том, что и как делается на экспертном уровне сегодня для подготовки к бюджетному процессу на парламентской площадке после проведения выборов и после формирования Государственной думы. И здесь, конечно, много вопросов, много проблем, которые нужно готовить, если мы не хотим сорвать принятие решения по срокам".

Президент также отметил особую ответственность федерального центра "за общее состояние государственных финансов" и решение общенациональных задач в различных сферах. "Тем не менее межбюджетные отношения важны не только для того, чтобы обеспечить уровень субсидий и дотаций, но и для того, чтобы создать собственные базы для регионов и муниципалитетов, кстати говоря, тоже", - добавил он.

Путин не согласился с мыслью о том, что одни регионы РФ "по определению не могут в ближайшем будущем догнать регионы-доноры"." Этот механизм перераспределения осуществляется как раз через федеральный центр прежде всего. Сначала финансы должны быть подняты на уровень Минфина, а потом перераспределены в том числе и для того, чтобы обеспечить ускоренный рост тех регионов Российской Федерации, которые должны подтягиваться к лидерам", - подытожил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.