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Меркель заявила, что ЕС не будет зависеть от импорта газа через 25 лет

Украина тоже должна быть готова к такому развитию событий и развивать зеленую энергетику, отметила канцлер ФРГ
Канцлер ФРГ Ангела Меркель Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS
Описание
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Европа хочет достичь климатического нейтралитета, это значит, что через 25 лет ей нужно будет существенно меньше газа, чем сейчас. Об этом заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета, - сказала она. - Это означает, самое позднее, через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве".

По ее словам, Украина тоже должна быть готова к такому развитию событий и развивать зеленую энергетику.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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