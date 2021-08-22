Bloomberg: завершение укладки "Северного потока - 2" в водах ФРГ намечено на 12 сентября

ТАСС, 22 августа. Крайний срок завершения укладки "Северного потока - 2" в водах ФРГ судном "Фортуна" намечен на 12 сентября этого года. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии.

Согласно данным портала Marine Traffic, судно-трубоукладчик "Фортуна", ранее работавшее в датских водах, теперь находится в территориальных водах ФРГ.

На данный момент "Северный поток - 2" завершен на 99%. В конце июля сообщалось, что трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по проекту "Северный поток - 2", в рамках которого Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", отметили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.