Глава "Нафтогаза" обвинил РФ в создании дефицита газа для запуска "Северного потока - 2"

"Есть реальная проблема с тем, что "Газпром" гораздо меньше газа сейчас поставляет в Европу и это приводит к рекордному увеличению цен в Европе. Если в прошлом году "Газпром" забронировал для транзита 65 млрд куб. м газа через Украину, то в этом году только 40 млрд. Они фактически таким образом шантажируют Европу и говорят: "Смотрите, мы создаем искусственный дефицит газа, если вы не дадите нам запустить "Северный поток - 2", то в соответствии сделаем так, что вам зимой не будет хватать газа", - сказал Витренко.

По его мнению, Россия использует газ как геополитическое оружие. "Мы говорим, что это шантаж. Они используются газ как геополитическую оружие, следствием чего должны быть санкции", - считает глава "Нафтогаза".

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель отметил, что "Северный поток-2" - это оружие, а не экономический проект. "Я считаю, что это оружие и не замечать, что это оружие неправильно. Я считаю, что это настолько опасно, даже сейчас, без его запуска, мы видим, кто контролирует цены на газ в Европе и как они прыгают вверх. Запуск приведет к большим рискам и это будет на руку России", - отметил президент.

В связи с этим Киев инициирует консультации с Европейской комиссией и Германией. "Мы инициировали проведение консультации с Европейской комиссией и правительством Германии в ближайшее время", - сообщил Зеленский.