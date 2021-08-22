Грушко: первые контакты РФ и ЕС по углеродной тематике состоялись и будут продолжаться

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Евросоюз начали диалог по углеродной тематике, он будет развиваться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете "Коммерсантъ".

"Первые контакты по этой тематике у нас уже состоялись, - сказал он. - Уверен, что они будут только наращиваться". По словам дипломата, это очень сложный вопрос, включающий множество аспектов, которые нужно принимать во внимание "как с точки зрения просчета последствий для взаимной торговли, влияния на экономику России и ЕС, так и с точки зрения соответствия этого курса правилам ВТО и Парижского соглашения по климату". Грушко резюмировал, что "вопросов множество - как технических, так и политических".

Говоря о положениях стратегии "зеленого курса" ЕС, Грушко отметил: "Если уж Евросоюз так печется о борьбе с изменениями климата, то почему налог на углеродный след планируется оставлять "в кармане" самого ЕС? Почему бы не направить эти средства на "озеленение" производства самих загрязнителей?". По его мнению, это было бы честнее, а также показало бы, что государства реально объединяют усилия в борьбе с климатическими изменениями.

По словам Грушко, если речь идет о недопуске перетока тяжелой промышленности стран Евросоюза в другие страны, то это не имеет отношения к изменению климата. Как подчеркнул замглавы МИД, подобных вопросов сотни. "Мы намерены действовать последовательно, будем отстаивать наши интересы на основе международного права", - добавил он.