Головченко: интеграционные документы определят работу Белоруссии и России до 2027 года

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Интеграционные документы Союзного государства, работа над которыми близка к завершению, определят взаимодействие Белоруссии и России вплоть до 2027 года. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Мы обсуждали завершение работы над пакетом документов по углублению экономической интеграции. Мы уже очень близки к завершению этой работы. Думаю, что в скором времени граждане и Беларуси, и России наконец узнают в полном объеме, что нам удалось сделать, о чем удалось договориться на протяжении последних полутора лет, - прокомментировал он в эфире телеканала "Беларусь-1" итоги рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия). - Подготовлены важные документы программно-стратегического характера, по которым мы будем выстраивать отношения как минимум в ближайшие несколько лет - до 2024-2025, а по некоторым программам и до 2027 года".

Отвечая на вопрос о дате проведения следующего заседания Совета министров Союзного государства, Головченко сказал, что дата еще будет определена согласно процедуре. "У нас есть предложения, но окончательно, как это положено по процедуре, дата будет определена Постоянным комитетом Союзного государства. Рассчитываю, что в течение месяца мы выйдем на проведение заседания", - заключил премьер-министр.

Головченко рассказал, что на встрече с Мишустиным также обсуждал текущую ситуацию с торгово-экономическим взаимодействием, работу отраслей экономики, предприятий, а также санкционное давление. "Мы уверены, что Россия как наш ближайший союзник и партнер, безусловно, не останется в стороне", - подчеркнул премьер-министр. По его словам, встреча прошла в конструктивном и эффективном ключе.

Первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков 17 августа сообщал, что пакет интеграционных документов Союзного государства России и Белоруссии практически полностью согласован и включает 28 отраслевых программ.

Созданная по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту, позже несколько из них объединили. При этом по части документов стороны не пришли к компромиссу, в том числе по связанным с вопросами нефти и газа, налоговой политики. В конце сентября 2020 года сообщалось, что Минск и Москва возобновили переговоры. Посол республики в РФ Владимир Семашко ранее заявлял, что Минск и Москва в сентябре-октябре могут подписать полностью согласованный пакет из 28 дорожных карт по углубленной интеграции.