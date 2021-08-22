Лидер "Хезболлах" пообещал обеспечить Ливан иранскими нефтепродуктами

БЕЙРУТ, 22 августа. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" поможет преодолеть топливный кризис в Ливане благодаря поставкам нефтепродуктов из Ирана. Об этом заявил в воскресенье ее лидер шейх Хасан Насрулла в телеобращении по каналу Al Mayadeen.

Он сообщил, что к ливанскому побережью готовится отплыть еще один иранский танкер. 19 августа в сторону Ливана направилось иранское судно с мазутом. "Хезболлах" не стремится заменить собой ливанское государство или нефтяные компании, - сказал Насрулла. - Мы ни с кем не конкурируем, наша цель - оказать помощь всем ливанским районам, всем общинам и группам населения, а не только шиитам". Он отметил также, что Иран "имеет богатый опыт добычи нефти и газа и его компании в состоянии помочь ливанцам в освоении шельфовых месторождений углеводородов".

Касаясь проекта поставок египетского газа для ливанских электростанций по трубопроводу через территорию Иордании и Сирии, шиитский политик подчеркнул, что для его реализации предстоит вступить в переговоры с правительствами этих стран. Прокладка газопровода в северные районы Ливана, по его словам, займет по меньшей мере полгода. "Все зависит от того, снимут ли Соединенные Штаты свое вето с оказания экономической помощи Бейруту", - подчеркнул Насрулла.

Лидер "Хезболлах" утверждал, что "американское и саудовское вмешательство в Ливане с 2005 года было направлено на подрыв позиций сил сопротивления, но все их попытки спровоцировать новую гражданскую войну потерпели провал". Он возложил на посольство США в Бейруте ответственность "за те страдания, которые приносит ливанцам экономическая блокада". "Многие государства готовы прийти сейчас на помощь Ливану, но вето Америки не позволяет им это сделать", - указал Насрулла.

Из-за проблем с поставками мазута государственная электрическая компания Ливана уменьшила в летний период до минимума энергоснабжение населения, была остановлена работа двух их четырех ТЭЦ. Ситуация усугубилась еще больше после принятого 12 августа решения Центробанка Ливана отменить государственные субсидии на горюче-смазочные материалы из-за сокращения валютных резервов, что вызвало новую волну уличных протестов и длинные очереди у автозаправочных станций. В воскресенье было объявлено о повышении цен на бензин и мазут на 66%.