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Смена власти в Афганистане
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"Аэрофлот" приостановил полеты в Бангкок до конца октября на фоне ситуации в Афганистане

Как правило, авиакомпании переходят с летнего на зимнее расписание полетов в конце октября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила полеты в Бангкок до конца октября, сообщил ТАСС представитель перевозчика.

Ранее стало известно, что авиакомпания сначала изменила маршрут рейсов из Москвы в Бангкок и Дели, а потом приостановила полеты в Бангкок на фоне ситуации в Афганистане.

"До конца летнего расписания [приостановлены полеты]", - сообщил представитель авиакомпании, отвечая на соответствующий вопрос.

Классически авиакомпании переходят с летнего на зимнее расписание полетов в конце октября. Ранее сообщалось, что компания планирует вернуть стоимость билетов или перебронирует их для тех пассажиров, которые не улетят в Бангкок из-за отмены рейсов.

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