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Пандемия COVID-19

Игровые центры в Приамурье получат компенсации за ограничение работы в связи с пандемией

Размер выплаты составит до 150 тыс. рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Предприниматели в Амурской области, чей бизнес связан с развитием детских игровых комнат и центров, и которые в связи с ограничительными мерами из-за пандемии были вынуждены прервать работу, получат из регионального бюджета компенсационные выплаты в размере до 150 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

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"Сейчас новые ограничения в середине июля затронули детские игровые комнаты и центры. По аналогии с условиями поддержки прошлого года, в этот раз они (предприниматели) получат до 150 тыс. рублей в качестве антикризисных субсидий, а общий объем поддержки составит 3,5 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

По предварительным подсчетам, поддержка будет оказана 32 организациям на общую сумму 3,5 млн рублей.

"Сумма субсидии будет определяться, исходя из площади помещений - по 1 тыс. рублей за квадратный метр. Направить полученные средства можно на оплату коммунальных услуг и арендных платежей, уплату процентов по коммерческим кредитам, а также покупку нового оборудования или инвентаря", - отметила министр экономического развития области Людмила Старкова.

По данным пресс-службы ведомства, с начала года на поддержку бизнеса в период пандемии из регионального бюджета выделено 24 млн рублей - средства получили предприниматели, работающие в сфере общепита. В 2020 году бизнесу была оказана поддержка на сумму 175 млн рублей.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, специалисты управления Роспотребнадзора связывают это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорированием требования термометрии на предприятиях. Всего в Амурской области выявлено 30,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 378 человек умерли.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичПандемия COVID-19
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