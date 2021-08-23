За год уровень безработицы в Амурской области снизился в три раза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в Амурской области за год снизился в три раза - с 20,5 тыс. человек до 7,2 тыс. человек - и составляет 1,8%, сообщила в понедельник пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

"Уровень безработицы на сегодня составляет 1,8%. На учете в службах занятости стоит 7,2 тыс. амурчан, это почти в три раза меньше, чем в прошлом году на аналогичную дату. Тогда их число превышало 20,5 тыс. человек", - цитирует пресс-служба начальника регионального управления занятости населения Елены Дуленовой.

С начала года в Амурской области трудоустроены 6,2 тыс. человек, из которых 3,7 тыс. человек нашли постоянное место работы. Около 440 амурчан прошли профессиональное обучение, из них 232 приступили к работе. Благодаря открытию предприятиями дополнительных рабочих мест за счет федеральной субсидии, трудоустроены 223 человека.

На начало месяца в регионе заявлено более 68,3 тыс. рабочих мест. Две трети из них - по рабочим профессиям, наибольшую долю в которых занимает строительная отрасль. Средняя заработная плата по рабочим профессиям составляет 51,4 тыс. рублей.

"До конца года планируем трудоустроить не менее 3,3 тыс. человек и направить на обучение около 200 безработных граждан. Большой комплекс мероприятий планируется провести в рамках нацпроекта "Демография", - отметила Дуленова.