ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Ситуация с безработицей выровнялась в Хабаровском крае, она вернулась к допандемийным показателям и составляет менее 1%. Об этом врио губернатора края Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале .

"Хабаровский край вернулся к допандемийному уровню безработицы. Сейчас безработными официально зарегистрировано менее 1% работоспособных граждан - 6,2 тыс. человек. А в октябре 2020 года их было 26,8 тыс. человек. Мы сумели выполнить поручение президента страны досрочно", - написал Дегтярев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в крае был разработан комплекс мер по снижению безработицы, в число которых вошла и выплата субсидий работодателям при трудоустройстве безработных граждан. К ним относятся и выпускники 2020 года, которые столкнулись с трудностями в поиске работы в период пандемии. Мера поддержки предоставляется Фондом социального страхования и поступает напрямую работодателям. Субсидия выплачивается в размере МРОТ и зависит от величины районного коэффициента, в среднем по краю это около 60 тыс. рублей на одного трудоустроенного безработного.

Задачу добиться полного восстановления рынка труда в стране до конца 2021 года президент РФ Владимир Путин поставил в январе.