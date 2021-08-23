Биткойн поднялся выше $50 тыс.

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник рос на 2,27%, достигая отметки в $50 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk на 05:50 мск.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $50 тыс. 15 мая 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".