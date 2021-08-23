Лавров заявил, что Россия и США далеки от уровня конфронтации времен Карибского кризиса

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Напряженность в отношениях России и США далека от того, какой она была в период Карибского кризиса, когда СССР и США были на грани ядерной войны, заявил Лавров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

"Не думаю, что исторические параллели такого рода уместны. Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом холодной войны, и большие, принципиальные отличия. Так или иначе, от низшей точки советско-американской конфронтации в виде Карибского кризиса 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки", - сказал он.

Тем не менее, по словам Лаврова, нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, "которые, к сожалению, продолжают углубляться". "Одной из причин стал курс Вашингтона на сдерживание развития России и Китая. Часть этой политики - односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий", - пояснил министр.

Сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва и Вашингтон должны вместе начать организацию системного сотрудничества в сфере кибербезопасности, заявил Лавров.

"К обнадеживающим моментам я бы также отнес состоявшуюся по решению лидеров [РФ и США] 28 июля в Женеве первую установочную встречу в рамках российско-американского диалога по стратегической стабильности, - сказал он. - Должна начаться и совместная работа в сфере кибербезопасности, направленная на налаживание системного сотрудничества в отражении общих вызовов. Президент России четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен - но только через переговоры и выработку баланса интересов, устраивающего обе стороны".

Лавров также подчеркнул, что Москва сохраняет реалистичный взгляд и понимает, что "путь к деэскалации напряженности очень непрост". "В отличие от эпохи "холодной войны", далеко не все, хотя и многое, в этой области зависит от российско-американских договоренностей. Игроков и факторов, влияющих на ситуацию в сфере международной безопасности, сегодня значительно больше", - указал он.

Министр отметил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия продолжит вносить свой весомый вклад в поддержание глобальной стабильности, проводя ответственную, прагматичную и предсказуемую внешнюю политику, нацеленную на нейтрализацию угроз и вызовов всеобщей безопасности, а также создание благоприятных условий для мирного развития всех государств.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия хотела бы сделать диалог с США в сфере кибербезопасности регулярным при наличии широкой повестки дня по соответствующей тематике, однако пока Вашингтон стремится ограничить двусторонние контакты в этой сфере лишь проблемой цифрового мошенничества.