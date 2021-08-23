Лавров: у заявлений о зависимости Европы от РФ из-за "Северного потока - 2" нет оснований

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Утверждения, что строительство газопровода "Северный поток - 2" усилит зависимость Европы от поставок российского газа, лишены оснований. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet .

"Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток - 2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости - ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае - энергоресурсы", - сказал он.

Министр отметил, что с вводом "Северного потока - 2" в эксплуатацию будет обеспечена диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения объемов его поставок на данный момент. "Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки. Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу - при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия", - отметил он.

Лавров убежден, что "Северный поток - 2" укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. "Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода", - указал он.

"Доверие подорвано"

Доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано, заявил Лавров.

"К слову, наше доверие ко многим европейским партнерам в энергетической сфере тоже серьезно подорвано", - сказал он.

Министр напомнил, что в мае 2019 года специально под проект газопровода "Северный поток - 2" в ЕС были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета. "Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены, - рассказал он. - Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений - защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров".

Россия в свою очередь, как напомнил Лавров, никогда не давала повода усомниться в своей надежности как поставщика углеводородного сырья. "Вспомните морозные февраль и март 2018 года, вошедшие в историю под именем The Beast from the East. Кто тогда мобилизовал срочные дополнительные поставки газа в замерзающую Европу?" - обратил внимание министр.

По его словам, для восстановления доверия первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией. "Со своей стороны [мы] всегда открыты к конструктивному сотрудничеству на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Мяч на стороне еэсовских коллег", - резюмировал Лавров.