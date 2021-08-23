"Известия": стоимость билетов на полеты по РФ снизилась на 30% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость авиабилетов на перелеты по России с начала осени по конец года с покупкой в ближайший месяц (туда и обратно) на одного человека уменьшилась на 30% относительно показателей 2020 года. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на агрегатор Kupibilet.

"Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тыс. рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тыс.", - сообщили газете в сервисе.

Цены на авиабилеты в одну сторону с вылетом в период сентябрь - декабрь снизились на 13-18% по сравнению с 2019 годом, отмечают опрошенные газетой агрегаторы. Так, в Aviasales сообщили, что средняя стоимость билета в указанный период на 12,8% меньше, чем в том же периоде 2019 года. "Средняя цена билета на внутренние рейсы в указанный период, по данным бронирований, составляет 5,5 тыс. рублей в одну сторону на человека, что на 16,7% ниже, чем в 2019, и на 5%, чем в 2020 году", - рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Она добавила, что по международным направлениям стоимость билетов не изменилась.

Авиакомпании также фиксируют снижение стоимости билетов. Цена на август и сентябрь в среднем на 15-20% ниже по сравнению с августом 2019 года, отметили газете в компании Red Wings. Здесь добавили, что по причине избыточной конкуренции авиакомпаний цены на внутренние перелеты в течение всего текущего года были в целом ниже, чем в 2019 году. S7 Airlines уже на протяжении полутора лет фиксирует снижение стоимости авиабилетов относительно 2019 года, которое может быть связано с отсутствием более широких возможностей для полетов за рубеж, сказали там изданию.

"В России гражданская авиация похожа на пирамиду. Авиакомпаниям нужно увеличивать ее основание, чтобы генерировать денежный поток, иначе старые долги накроют. Поэтому рост провозной емкости - это основа, которая обеспечивает до половины текущих объемов перевозок", - заявил источник в крупном перевозчике. Он заметил, что к снижению цены на билеты приводит и рост доли на рынке авиакомпании "Победа". Ее доля в РФ по итогам первого полугодия 2021 года превысила 16%, что на 3% больше, чем в 2020 году, подсчитало издание. В январе - июне компания продавала авиабилеты по России до 20% дешевле конкурентов, пишет газета со ссылкой на исследование сервиса поездок и путешествий Туту.ру.