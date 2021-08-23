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Пандемия COVID-19

Air Astana возобновит рейсы в Великобританию с 18 сентября

Пассажирам необходимо иметь ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19 вне зависимости от статуса вакцинации и гражданства

НУР-СУЛТАН, 23 августа. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит пассажирские рейсы в Великобританию с 18 сентября по маршруту Нур-Султан - Лондон. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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"Прямые рейсы авиакомпании из международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в международный аэропорт Хитроу возобновляются с 18 сентября 2021 года с частотой два раза в неделю по средам и субботам. Полеты будут выполняться на дальнемагистральном авиалайнере A321LR. Продолжительность полета составит в Лондон 7 часов 15 минут, обратно - 6 часов 30 минут", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пассажирам, путешествующим в Великобританию, необходимо иметь ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию вне зависимости от статуса вакцинации и гражданства. Тест должен быть сделан за три дня до вылета и строго соответствовать требованиям Великобритании.

Теги
КазахстанВеликобританияПандемия COVID-19
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