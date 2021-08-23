ТПП предложила законодательно закрепить право рассмотрения экономических дел присяжными

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила законодательно закрепить право рассматривать дела по экономическим преступлениям присяжными. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"ТПП России обратилась в Верховный суд РФ с предложением проработать дополнительные законодательные стимулы, способствующие формированию благоприятного предпринимательского климата в IТ-сфере. В числе мер, которые, по мнению бизнес-сообщества, позволят изменить сложившуюся ситуацию - законодательное закрепление права рассматривать дела по обвинениям в экономических преступлениях с участием присяжных заседателей", - сказал он.

По словам Катырина, ТПП на протяжении последних двух лет обращает внимание федеральных органов исполнительной власти на проблемы в IТ-сфере, связанные с увеличением числа оперативных мероприятий в отношении руководителей компаний.

"Мы наблюдаем прямую связь между повышением роли IT-отрасли в условиях пандемии и активизацией работы правоохранительных органов в отношении предпринимателей, работающих в этой сфере. Уголовные дела заводятся на системных интеграторов, крупнейших дистрибьюторов и разработчиков, в том числе отечественной электроники. Понятно, что специфика работы предпринимателей не ставит их над законом, но, как правило, причинами для возбуждения уголовных дел против IТ-предпринимателей служат гражданско-правовые споры и ситуации, связанные с разрешением корпоративных конфликтов", - пояснил глава палаты.

Он отметил, что "такое положение дел надо менять" и такова позиция всего отраслевого сообщества. Катырин добавил, что ТПП готова участвовать в выработке конкретных механизмов по внесению изменений в законодательство.