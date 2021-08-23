Эксперты: мораторий на проверки малого бизнеса в России необходимо сделать бессрочным

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мораторий на плановые проверки российского малого и среднего бизнеса необходимо сделать бессрочным. Такое мнение высказало большинство опрошенных ТАСС экспертов и предпринимателей.

Президент РФ Владимир Путин накануне согласился обсудить с правительством вопрос о введении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Мораторий был введен в марте 2020 года для поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса, а позже продлен на 2021 год.

"В существующих цифровых реалиях плановые проверки бизнеса должны себя изжить окончательно. Сейчас вся бухгалтерия любой организации практически как на ладони у налоговиков. Поэтому мораторий, безусловно, должен быть постоянным, проверки должны проводиться только по факту сокрытия налогов, либо по подозрениям, аргументированным должностным расследованиям сотрудника налоговой службы и несущим персональную ответственность в случае неподтверждения факта сокрытия налогов", - сказал ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Олег Чернов.

Председатель регионального отделения Партии роста в Приморском крае Кирилл Батанов также считает, что плановые проверки следует "отменить совсем", за исключением ситуаций, когда есть угроза человеческой жизни. "Если предприниматель сделал что-то в ущерб интересам, например, потребителя, на него и так пожалуются. Если недоплатил налоги - налоговая увидит по электронным базам", - отметил он.

О том, что продления "явно моратория" недостаточно для поддержки малого и среднего бизнеса, сообщил агентству глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович. "Несмотря на то, что количество проверок уменьшилось, в целом давление со стороны надзорных органов не прекращается. По примеру Москвы, где на некоторое время были введены QR-коды при посещении ресторанов, попытки договориться о моратории с государственной инспекцией по недвижимости, которая контролировала летние веранды, оказались тщетными", - пояснил он.

Якубович предложил, в частности, "ввести мораторий на ужесточение требований к бизнесу, усиление налоговой нагрузки, увеличение тарифов на услуги естественных и иных монополий". Он убежден, что бизнесу необходимо дать стабильные правила игры на 10-15 лет.

Акцент на профилактику

Руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко рассказал ТАСС, что благодаря мораторию "в прошлом году количество проверок снизилось на 65%, размер штрафов - более чем на 80%, в то же время это не сказалось на количестве опасных инцидентов". Он заявил, что "мораторий был более чем эффективен".

Продление моратория является подтверждением того, что "акцент уже делается на профилактику, а не на штрафы и наказания для предпринимателей", заметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин убежден, что продление моратория на плановые проверки бизнеса позволит предпринимателям адаптироваться к работе в новом правовом поле, которое появилось после вступления в силу двух Федеральных законов - "Об обязательных требованиях в РФ" и "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". Эти законы стали составляющими реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название "регуляторной гильотины".

"То, что президент предложил продлить мораторий на плановые проверки на следующий год, - это правильно. Потому что новый механизм еще требует донастройки как в отношении проверяемых, так и в отношении проверяющих. Надеемся, что правительство выпустит соответствующее распоряжение в ближайшее время, чтобы обеспокоенный бизнес мог спокойно пока изучать нормативно-правовые акты. <…> И когда будет цифровой профиль предприятия, то через систему мониторинга можно будет увидеть риски и реагировать внепланово. Зачем нужны тогда плановые проверки? Они не нужны будут, только точечные контрольно-надзорные мероприятия", - сказал Калинин.

Расширение мер

Эксперты и предприниматели также считают необходимым расширить сферы действия моратория и ввести дополнительные меры поддержки.

"Было бы неплохо распространить мораторий и на другие потенциально коррупциогенные сферы госрегулирования. Например на регистрацию недвижимости, перерегистрацию договоров аренды земли. У малого бизнеса просто нет специально обученных людей, которые могут преодолевать стену, воздвигаемую подзаконными актами и действиями проверяющих органов", - сказал ТАСС председатель совета директоров транспортно-логистичеcкого холдинга "Совфрахт" Дмитрий Пурим.

Чтобы снижение количества проверок дало эффект, нужно "следующим шагом уменьшить штат контролирующих органов на 20% в рамках программы сокращения госрасходов и уходить в "цифру", полагает собеседник агентства.

Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Самарской области Анастасия Крупина убеждена, что "помимо моратория, необходимо добавить меры господдержки". Она считает, что бизнесмены, которые воспользовались отсрочками по аренде, кредитам и другими подобными преференциями, "не смогут компенсировать такую нагрузку, так как потребительский спрос за это время еще не успел восстановиться". В связи с этим Крупина предложила выплачивать государственные целевые субсидии, которые можно направить на выплату заработной платы, аренды, коммунальных платежей.