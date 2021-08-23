Транзитная отрасль Латвии обеспокоена санкциями против Белоруссии

РИГА, 23 августа. /ТАСС/. Транзитная отрасль Латвии озабочена введенными против Белоруссии санкциями, которые еще сильнее уменьшают грузопоток через порты этой балтийской республики. Об этом в понедельник заявил исполнительный директор "Балтийской ассоциации - транзит и логистика" Иварс Ландманис в интервью местному агентству LETA.

По его словам, латвийским компаниям разрешается работать с белорусскими только в рамках существующих договоров, но нельзя заключать новые. "Например, нефтепродукты - у нескольких латвийских терминалов другой альтернативы нет. Мы знаем, что Россия уже несколько лет назад сократила потоки в Латвию, а теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и все", - сказал он.

Ландманис подчеркнул, что в прошлом портовая транзитная отрасль Латвии возлагала большие надежды на белорусские грузы. "Раньше мы ездили, пытались укрепить отношения, но сейчас все это поставлено на паузу. Нет поддержки и в том, как мы могли бы изменить это направление", - отметил он, добавив, что пропускная способность терминалов высока, а такого количества грузов энергоресурсов, как было раньше, больше нет.

Исполнительный директор ассоциации также указал, что у предпринимателей нет финансирования для изменения своего вида деятельности, и отрасль пытается кооперироваться и думать об общих стратегиях развития. По его словам, с министерством сообщения (транспорта) Латвии достигнута договоренность, что предприятия представят собственные концепции дальнейшего развития, и эти планы позже будут совместно обсуждаться.

В латвийских портах за первые семь месяцев этого года было обработано 23,327 млн тонн грузов, что на 10,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Руководство ряда европейских стран и США не признает эти результаты и считает чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. Власти республики неоднократно заявляли, что действия протестующих направлялись из-за рубежа.