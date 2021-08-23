"Ъ": Минтранс предложил штрафовать за перевалку загрязняющих веществ вне портов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ внес в правительство скорректированный законопроект о введении штрафов за перевалку загрязняющих веществ с судна на судно за пределами портов. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

По данным издания, проект закона с поправками к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает штрафы за погрузку и разгрузку загрязняющих веществ с судна на судно вне портов. Прежде всего, речь идет о нефти и нефтепродуктах.

Согласно поправкам, за так называемую рейдовую перевалку в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) гражданам грозят штрафы в 50-100 тыс. рублей, должностным лицам - 100-400 тыс. рублей, ИП и компаниям - 0,5-1 млн рублей. В других неположенных местах за данные операции штрафы составят 100-200 тыс. рублей, 0,5-1 млн рублей и 5-10 млн рублей соответственно. Штрафовать намерены владельцев судов и капитанов.

По оценкам самого Минтранса, которые он дает в пояснительной записке, в среднем стоимость перевалки тонны нефти на рейде составляет $5, у причала - $10. По информации министерства, в 2020 году в портах Мурманска, Новороссийска, Феодосии и в порту Кавказ совершено 10 тыс. операций рейдовой перевалки наливных грузов общим объемом 99,4 млн тонн (примерно четверть всей перевалки таких грузов, по данным Ассоциации морских и торговых портов). Данных об объеме рейдовой перевалки за пределами портов не приводится.

Как сообщает издание, в пояснительной записке к законопроекту уточняется, что ужесточающие меры необходимы для предотвращения угроз аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору, Минприроды, Минтрансу, Ространснадзору и Росприроднадзору проанализировать действующие нормативно-правовые акты в сфере безопасности эксплуатации морских терминалов при перевалке опасных грузов. Срок исполнения поручения - до 6 сентября 2021 года. Абрамченко также поручила при необходимости подготовить предложения по совершенствованию действующего законодательства в части предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды.