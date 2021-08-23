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Пандемия COVID-19
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Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали на Филиппинах

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило препарат в рамках ускоренной процедуры
© Николай Тришин/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена для использования на Филиппинах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины", - говорится в сообщении.

 

Теги
ФилиппиныРоссияПандемия COVID-19
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