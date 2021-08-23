Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали на Филиппинах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена для использования на Филиппинах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины", - говорится в сообщении.