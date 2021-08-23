СМИ: в Японии бизнес обяжут сократить использование изделий из пластика

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Власти Японии обяжут представителей сферы обслуживания уменьшить объемы выдачи клиентам изделий из пластика в рамках мер по борьбе с отходами. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

В перечень войдут 12 видов продукции, включая пластиковые приборы для еды, вешалки, расчески, зубные щетки и трубочки для напитков. Меры вступят в силу с 1 апреля следующего года и коснутся в первую очередь ресторанов, служб доставки еды, отелей, химчисток, которые в год используют более 5 тонн пластиковых изделий. Для клиентов такая продукция также может стать платной. Однако ряд компаний намерены ввести систему баллов за отказ от использования таких изделий.

С июля прошлого года все магазины в Японии начали в обязательном порядке взимать плату за пластиковые пакеты для упаковки купленных товаров. По замыслу японских властей, данная мера должна помочь сократить объемы пластикового мусора в стране и у ее берегов. Согласно одобренному властями законодательству, стоимость пакетов должна быть не меньше 2 иен (1,32 рубля). При этом некоторые магазины продолжают предлагать покупателям бесплатные пакеты, сделанные из биоразлагаемых растительных волокон.

По данным ООН, на планете ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн попадает в океан. Там такой мусор измельчается и превращается в микропластик, который заглатывают рыбы, моллюски, китообразные, что стало экологической проблемой глобального масштаба.

Правительство Японии разрабатывает меры, призванные к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.