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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,86%

Индекс РТС увеличился на 1,27%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,86% и достиг 3865,69 пункта, индекс РТС - на 1,27%, до 1644,07 пункта.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3862,87 пункта (+0,79 %), индекс РТС равнялся 1642,47 пункта (+1,17 %).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 2,03% - до $66,5 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 1,95% и торговалась на уровне $63,35 за баррель.

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