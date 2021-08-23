ЕК не считает "Северный поток - 2" проектом общеевропейского интереса

"Еврокомиссия не считает "Северный поток - 2" проектом общего европейского интереса. Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток - 2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

Он также оценил возможность применения к газопроводу Третьего энергопакета ЕС. "Это было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета. В том числе условиям по недискриминационному доступу к инфраструктуре", - заявил Домбровскис.

Газопровод "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой - 27,5 млрд куб. м в год.

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99 процентов, трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по проекту "Северный поток - 2", в рамках которого Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", отметили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.