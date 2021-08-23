РБК: приток валюты на счета россиян в банках стал максимальным за четыре года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Центральный банк РФ отмечает увеличение объема сбережений россиян на текущих валютных счетах с начала 2021 года на 17,6%, до $35,6 млрд на 1 августа, что стало рекордом за последние четыре года. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

Такой резкий прирост в последний раз был отмечен в 2017 году: тогда за семь месяцев объем валютных сбережений увеличился на 20,1%. За весь 2020 год данный приток составил $8,3 млрд.

За июль остатки на счетах в иностранной валюте прибавили $895 млн, а с начала года - $5,3 млрд.

Кроме того, согласно данным ЦБ, одновременно с начала года упал объем срочных валютных вкладов россиян - на $3,8 млрд (6,2%), до $58 млрд на 1 августа. В 2020 году за январь - июль россияне сняли с депозитов валюту на $9,7 млрд, при этом она выводилась из банков, а не оседала на текущих счетах.

В целом валютные сбережения населения РФ в банках с начала 2021 года выросли $1,5 млрд, до $93,6 (на 1,6%). По данным ЦБ, в июне средневзвешенная ставка по вкладам в долларах сроком до года была на уровне 0,46%, на срок от года - 0,65%. Доходность аналогичных депозитов в евро составляла 0,06% и 0,34% годовых.