В Кузбассе проведут ревизию всех брошенных сельхозземель, чтобы вернуть их в оборот

КЕМЕРОВО, 23 августа. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса поручил провести в регионе ревизию всех сельскохозяйственных земель, которые были брошены после распада СССР и сегодня не осваиваются. В текущем году планируется вернуть в оборот 45 тыс. га, что больше, чем за три предыдущих года, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

"Мы активно возвращаем в сельхозоборот плодородные земли, которые в советское время приносили хорошие урожаи, но стали бросовыми после развала хозяйств. За время подготовки к 300-летию Кузбасса (с 2018 года - прим. ТАСС) уже введено 43 тысячи гектаров таких полей, в текущем году планируем вернуть в севооборот еще 45 тысяч гектаров - больше, чем за три предыдущих года. Разработка дополнительных сельхозплощадей - гарантия продовольственной безопасности региона, комплексное развитие сельских территорий, надежный вклад в экономику и экспортный потенциал", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

По данным Росстата, в 1990 году посевные площади в Кузбассе составляли 1,375 млн га. В текущем году фактически было засеяно на треть меньше - 902 тыс. га. На сегодня к категории земель сельскохозяйственного назначения относятся порядка 332 тыс. га неосвоенных площадей. Их ревизия поможет активнее вводит брошенные земли в оборот и засеивать культурами.

Региональные власти отмечают, что аграрии могут получить господдержку и получить областную субсидию на возмещение до 90% затрат, понесенных при освоении брошенных земель. В прошлом году из областного бюджета на эти цели было выделено 31,5 млн рублей.